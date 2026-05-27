Нутрициолог Лепина рассказала о полезных свойствах огурцов и предостерегла от их переедания

Нутрициолог и суплементолог Марина Лепина в интервью Общественной службе новостей поделилась информацией о пользе огурцов и отметила необходимость умеренного их употребления.

Огурцы часто называют суперпродуктом, поскольку они содержат большое количество воды и всего 15 ккал на средний размер овоща. «Огурцы — это не только вкусно, но и полезно. Они считаются лидерами среди овощей по содержанию клетчатки, которая улучшает пищеварительные процессы», — рассказала Лепина.

Несмотря на низкую калорийность, огурцы могут стимулировать аппетит, поэтому нутрициолог не рекомендует их употребление перед едой для тех, кто следит за весом.

Лепина предостерегла людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвой, гастритом и энтероколитом от употребления огурцов. Она также отметила, что после огурцов не стоит пить холодную воду, газированные напитки и молоко, чтобы избежать проблем с пищеварением.