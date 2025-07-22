Нутрициолог Леонова отметила, что дефицит магния и недостаток сна повышают тягу к сладкому

Главная причина чрезмерного употребления сладких продуктов кроется в биохимии мозга. Об этом рассказала нутрициолог Галина Леонова в интервью сайту RuNews24.ru .

Как отметила специалист, употребление сахара стимулирует выработку дофамина — гормона радости, вызывая привыкание подобно наркотикам. Кроме того, частым фактором являются эмоции: многие ищут утешение в конфетах и пирожных, сталкиваясь со стрессом или плохим настроением.

Среди прочих факторов риска эксперт выделила недостаток качественного сна, дефицит магния и нарушение микробиоты кишечника («кандида»). Длительное употребление промышленных кондитерских изделий снижает чувствительность вкусовых рецепторов, провоцируя постоянное желание съесть еще один кусочек шоколадки.

Для борьбы с сахарной зависимостью Леонова посоветовала постепенно снижать потребление сахара, заменяя привычные десерты свежими фруктами и орехами. Регулярные занятия спортом стимулируют производство естественных гормонов счастья, помогая забыть о тяге к сладким продуктам, подчеркнула нутрициолог.