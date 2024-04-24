Нутрициолог Ларионова: обед должен содержать белок | 360°

Здоровье 24 апреля 2024, 13:19 Нутрициолог Ларионова: обед должен содержать белок

Читать 360 в

Сбалансированный рацион поможет избежать перееданий в течение дня. Обед обязательно должен содержать белок в виде мяса или рыбы и медленные углеводы, сообщила нутрициолог Екатерина Ларионова в беседе с Life.

По словам эксперта, прием пищи стоит дополнить овощным салатом, первое и второе блюдо лучше разделить. Вместо белого хлеба рекомендуется съесть на обед цельнозерновой. Такой полноценный прием пищи даст ощущение сытости до 4,5 часа.

Реклама

Если захотелось выпить чай с десертом, то сделать это нужно сразу после еды. Это поможет избежать резкого скачка инсулина в крови, сообщила Ларионова.