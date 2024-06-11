Нутрициолог Кузина призвала добавить в меню ферментированные продукты, чтобы разгрузить желудок

Нутрициолог Катерина Кузина в беседе с изданием Lenta.Ru посоветовала россиянам добавить в меню ферментированные продукты, чтобы разгрузить желудок и желудочно-кишечный тракт. Они, по словам эксперта, богаты пробиотиками, поддерживающими микрофлору кишечника.

В рационе обязательно должна присутствовать зелень. Как пояснила Кузина, она содержит много витаминов и минералов, способствующих улучшению пищеварения. Что касается белков, они должны составлять 50% от всего рациона, написали «Известия».

В заключение нутрициолог посоветовала отказаться от быстрых углеводов, жирной и жареной пищи.