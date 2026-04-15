Нутрициолог Курзина рассказала о необычном источнике белка и витаминов

Продукт с неповторимым ароматом, напоминающим выдержанный пармезан или поджаренный фундук, привлекает внимание не только своим вкусом, но и питательной ценностью. Речь идет о неактивных дрожжах, которые рассматриваются как полноценный суперфуд для ежедневного рациона. Нутрициолог Татьяна Курзина в беседе с krsk.aif.ru подчеркнула, что главная особенность этого продукта заключается в методе его обработки: продукт подвергается нагреванию, в результате чего грибки погибают.

Обычно неактивные дрожжи продаются в виде хлопьев, порошка или гранул. Они не только приятны на вкус, но и ценятся за свою способность восполнять нехватку важных веществ.

«Это настоящий концентрат полезных веществ или, простыми словами, суперфуд», — отметила врач.

В составе неактивных дрожжей содержится до 45–50 граммов белка на 100 граммов сухого продукта. Однако, несмотря на высокое содержание белка, эксперт рекомендует не делать их основным источником протеина. По мнению врача, питание должно быть разнообразным и включать как растительные, так и животные белки. Безопасная и полезная суточная норма составляет не более двух столовых ложек неактивных дрожжей в день, написал vse42.ru.

Для здорового человека продукт считается безопасным, однако людям с заболеваниями ЖКТ и склонностью к аллергическим реакциям следует употреблять его с осторожностью.