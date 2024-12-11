Нутрициолог Крохалева предупредила, что карнивор-диета увеличивает риски болезней сердца и почек

Карнивор-диета становится все более популярной у людей, стремящихся сбросить лишние килограммы. Это питание, в основе которого лечит употребление продуктов животного происхождения. Об опасностях такого подхода рассказала нутрициолог Наталия Крохалева в беседе с сайтом Gazeta.SPb .

По словам специалиста, подобные ограничения не могут обеспечить полноценного богатого рациона питания. Карнивор-диета в итоге приводит к дефициту важных нутриетов.

Так, она бедна витамином С, который нужен организму для поддержки иммунитета и заживления ран. Риски остеопороза повышаются на фоне сниженного количества кальция, который обычно поступает в организм с молочными продуктами.

Отсутствие клетчатки негативно влияет на состояние микробиоты кишечника. Кроме того, чрезмерное употребление продуктов животного происхождения повышает вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек, заключила Крохалева.