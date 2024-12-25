Нутрициолог Кованова посоветовала россиянам заменить картофель в оливье на авокадо

Диетолог и нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru сообщила, что традиционное приготовление салата оливье может быть вредным для пищеварения из-за сочетания продуктов

Она предложила заменить один из овощей в рецепте на авокадо.

Основную часть салата составляет отварной картофель, который содержит крахмал и углеводы. Привычный рецепт достаточно калорийный. Более того, по словам диетолога, отварные корнеплоды могут стать причиной повышения уровня сахара в крови и отёков.

Чтобы «оздоровить» главный новогодний салат, нутрициолог предложила заменить корнеплод на авокадо. Кроме того, в других салатах допустимо заменить картофель отварной цветной капустой, добавил «Брив 24».

Также специалист рекомендовала использовать для салатов вареную рыбу вместо консервированной, а колбасу заменить отварной куриной грудкой. Майонез лучше сделать домашний или заправить блюдо нежирной сметаной.