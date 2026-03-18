Нутрициолог Кованова посоветовала добавить в рацион цитрусовые, чтобы повысить уровень энергии весной

С приходом весны у многих людей наблюдается снижение уровня энергии из-за недостатка витаминов. Диетолог и нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru рассказала, какие фрукты помогут восполнить дефицит полезных веществ в этот период.

Специалист подчеркнула, что весной чаще всего встречается недостаток витамина D, железа, витаминов группы B и магния.

«Чаще всего весной речь идет не о настоящем авитаминозе, а о легком дефиците витаминов, что может снижать уровень энергии. Переизбыток витаминов из добавок тоже вреден, поэтому их стоит принимать только при подтвержденной нехватке. Лучше сдать анализы», — пояснила Кованова.

Диетолог отметила, что в весенний период особенно полезны цитрусовые (апельсин, грейпфрут) или киви. Однако при повышенной кислотности желудка их употребление стоит ограничить.