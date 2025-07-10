Нутрициолог Ковалевская рассказала, что летнее меню должно состоять из 70% сезонных овощей

В жару организм тратит меньше энергии на поддержание температуры тела, из-за чего аппетит снижается. Однако нельзя полностью отказываться от еды — важно поддерживать баланс питательных веществ и не допускать дефицита витаминов, написал сайт sibdepo.ru.

По словам эксперта, летом идеальное меню должно состоять из: 70% сезонных овощей, зелени, ягод и цельных злаков; 15% белков (легкое мясо, рыба, морепродукты, яйца и кисломолочные продукты); 15% полезных ненасыщенных жиров (растительные масла, орехи, семена, авокадо).

Свежие овощи лучше всего употреблять в виде салатов с легкими заправками. Вместо майонеза можно использовать йогурт, мацони или растительное масло.

Лучше готовить мясо и рыбу на пару, запекать или тушить, так как жареная пища создает дополнительную нагрузку на организм.