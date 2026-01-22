Нутрициолог Косенко рассказала, что тыквенные семечки и кунжут помогут избавиться от усталости

Для профилактики анемии и борьбы с постоянной усталостью важно правильно сбалансировать рацион, включив в него продукты, богатые железом. Об этом рассказала главный врач клиники «Медлайн», дерматолог-косметолог и нутрициолог Елена Косенко, ее слова привел сайт «Свободная Пресса» .

По словам доктора, железо в большом количестве есть в мясе и печени. Для тех, кто предпочитает растительную пищу, подойдут чечевица, гречка, петрушка и гранатовый сок. Специалист рекомендовала улучшать усвоение железа из круп и зелени, сочетая эти продукты с источником витамина С, например, можно сбрызнуть гречку лимонным соком.

Не стоит забывать и о других важных микроэлементах для укрепления иммунитета — цинке и селене. Тыквенные семечки, кунжут, говядина и курица богаты цинком. Горсть тыквенных семечек может стать полезным перекусом. Получить достаточное количество селена можно из одного–двух бразильских орехов в день, но превышать эту дозу не рекомендуется.

Для поддержания скорости метаболизма и уровня энергии необходим йод, который можно получить из морской капусты (ламинарии), недорогой морской рыбы (хек, минтай, треска) и йодированной соли.