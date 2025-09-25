Нутрициолог Коновалова рассказала, что питание напрямую влияет на работоспособность мозга

Сбалансированное питание напрямую влияет на работоспособность мозга. Нутрициолог Елена Коновалова в интервью Life.ru подчеркнула важность стабильного поступления витаминов, минералов и жирных кислот для поддержания мозговой активности.

По словам нутрициолога, жирная рыба, такая как сельдь, скумбрия и лосось, является источником омега-3, полезных для сосудов и кровотока. Эти продукты способствуют улучшению мышления и концентрации.

Также Елена Коновалова отметила пользу льняного масла и горького шоколада с содержанием какао не менее 55%. Они поддерживают работу нервных клеток и усиливают приток крови к мозгу.

Яйца, богатые витаминами группы B и холином, а также грецкие орехи с магнием и омега-3 помогают замедлить возрастные изменения мозга и улучшить память. Сухофрукты действуют как природный энергетик, а бананы помогают снизить усталость благодаря содержанию калия.

Бобовые, особенно фасоль, стабилизируют уровень сахара в крови, а вода предотвращает обезвоживание, которое негативно сказывается на организме.