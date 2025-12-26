Нутрициолог Кашапова рекомендовала не принуждать домочадцев к резким изменениям рациона

Изменение пищевых привычек одного из членов семьи может стать причиной конфликтов. Нутрициолог и автор системы «Код стройности» Юлия Кашапова в беседе с Life.ru поделилась советами, как похудеть без ссор.

По словам эксперта, главный принцип — не принуждать, а убеждать. Резкие изменения в рационе могут вызвать агрессию и отказ от здорового питания. Похудение должно быть осознанным решением, основанным на понимании его пользы для здоровья.

«Принуждение к резким изменениям в рационе может привести к обратному эффекту: агрессии, ссорам», — предупредила специалист.

Кашапова рекомендовала сделать процесс здорового питания интересным и вовлечь в него всех членов семьи. Она указала на важность постепенного формирования полезных привычек.