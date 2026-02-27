Нутрициолог Кашапова посоветовала превратить срыв в диете в «нулевой день»

Если вы столкнулись с нарушением диетического режима, не спешите корить себя. Момент срыва можно превратить в «нулевой день» — начало нового старта. Диетолог и нутрициолог Юлия Кашапова поделилась с Life.ru планом действий на ближайшие 24 часа.

Первым делом признайте факт срыва без осуждения, отметила эксперт. Оценка ситуации без самокритики — это первый шаг к восстановлению контроля. Разберитесь, что привело к срыву: проанализируйте события, предшествовавшие нарушению, и попытайтесь выявить слабые места — усталость, стресс, длительные перерывы между приемами пищи.

Следующий шаг — отпустить чувство вины и обновить план питания. Важно простить себя и не позволять чувству вины мешать движению вперед. Возьмите чистый лист и четко сформулируйте свою цель. Возможно, прежний план питания был не совсем реалистичным и его стоит упростить или скорректировать.

Составьте понятный план на неделю, включив в меню любимые блюда. Это поможет избежать ощущения, что питание — это наказание. Подготовьте контейнеры и готовьте еду заранее. Добавьте минимум 30 минут физической активности в день — начните с прогулок. Расскажите о своем намерении близкому человеку: поддержка помогает быстрее вернуться в режим.

Подготовьтесь к завтрашнему дню заранее: закупите продукты, поставьте будильник на 15–20 минут раньше обычного, установите напоминания о приемах пищи и питьевом режиме. Начните новый день спокойно и организованно, порекомендовала Кашапова.