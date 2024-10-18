Нутрициолог Юзу: содержащиеся в остывшем кофе антиоксиданты защищают организм от повреждений

Несмотря на то, что охлажденный кофе теряет свои вкусовые преимущества, в нем остаются антиоксиданты, которые защищают организм от повреждений. Об этом рассказала нутрициолог Ирина Юзу сайту «Доктор Питер».

Она отметила, что кофейные напитки богаты компонентом, который помогает получить необходимый заряд энергией. Однако не стоит хранить кофе открытым слишком долго, приводит слова эксперта «АБН 24». За это время в нем могут размножиться пагубные бактерии.

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