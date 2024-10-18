Нутрициолог Юзу: содержащиеся в остывшем кофе антиоксиданты защищают организм от повреждений

Несмотря на то, что охлажденный кофе теряет свои вкусовые преимущества, в нем остаются антиоксиданты, которые защищают организм от повреждений. Об этом рассказала нутрициолог Ирина Юзу сайту «Доктор Питер» .

Она отметила, что кофейные напитки богаты компонентом, который помогает получить необходимый заряд энергией. Однако не стоит хранить кофе открытым слишком долго, приводит слова эксперта «АБН 24». За это время в нем могут размножиться пагубные бактерии.