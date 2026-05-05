Нутрициолог Яблокова указала на скрытую опасность покупного цельнозернового хлеба

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова заявила NEWS.ru , что цельнозерновой хлеб из магазина может оказаться вреднее обычного белого.

По ее словам, некоторые производители добавляют в изделие муку высшего сорта, сахар и консерванты.

«Такой хлеб сложно назвать полезным и безопасным для фигуры», — предупредила специалист.

Она пояснила, что такой продукт способен привести к набору лишнего жира и ухудшению углеводного и жирового обмена. Нутрициолог рекомендовала употреблять цельнозерновой хлеб примерно три раза в неделю, но не каждый день.