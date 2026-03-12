Нутрициолог Яблокова рассказала, что домашняя выпечка из псиллиума может заменить пшеничный хлеб

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова в интервью NEWS.ru сообщила, что домашняя выпечка из псиллиума может заменить пшеничный хлеб. Она подчеркнула, что такой хлеб богат клетчаткой и положительно влияет на пищеварение.

Основа этого продукта — оболочка семян подорожника. Благодаря своей гелеобразной структуре она позволяет тесту сохранять форму без пшеничной муки. В результате получается сытный хлеб с высоким содержанием пищевых волокон.

Яблокова отметила, что клетчатка из псиллиума служит питательной средой для полезных бактерий микробиоты, что способствует нормализации работы пищеварительной системы. Кроме того, растворимая клетчатка замедляет всасывание углеводов, благодаря чему уровень сахара в крови повышается более плавно.

Псиллиум практически полностью состоит из растворимых пищевых волокон, которые помогают увеличивать объем содержимого кишечника. Это улучшает перистальтику и устраняет запоры.