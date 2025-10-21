Нутрициолог Яблокова предупредила о риске воспаления кишечника из-за сырков

По словам специалиста, неправильное хранение и состав молочной продукции способны провоцировать вздутие и боль в желудке.

«Продукт, который часто вызывает неприятные симптомы, — глазированные сырки. В них содержатся сахар, растительные жиры, ароматизаторы и глазурь, что усиливает брожение и воспаление слизистой кишечника», — пояснила эксперт.

Яблокова подчеркнула, что из-за нарушения технологий и санитарных норм в продукт попадают дрожжи, а молочная масса — идеальная среда для размножения бактерий, особенно при неправильном хранении. При употреблении такой десерт вызывает отравление.