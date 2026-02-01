Нутрициолог Яблокова предупредила, что обработанные сиропами и добавками сухофрукты могут стать врагами похудения

Люди, стремящиеся сбросить вес, часто внимательно следят за своим питанием, избегая фастфуда и сладостей. Однако некоторые продукты, которые принято считать полезными, могут помешать процессу похудения. Об этом рассказала тренер и врач-нутрициолог Ольга Яблокова в интервью NEWS.ru . Она отметила, что даже при здоровом питании можно столкнуться с проблемой лишнего веса из-за неправильного выбора продуктов.

«Батончики с мюсли часто содержат сахарозаменители и химические добавки», — привел слова специалиста сайт «Свободная Пресса».

Также она обратила внимание на то, что свежевыжатый сок лишен клетчатки, которая обычно замедляет усвоение сахара. Яблокова подчеркнула, что сухофрукты, которые многие считают диетическим перекусом, часто обрабатываются сиропами и добавками для улучшения внешнего вида и вкуса. Это приводит к увеличению и без того высокого содержания сахара в них.

Кроме того, нутрициолог обратила внимание на готовую еду из магазинов. По ее словам, в составе таких блюд, как куриная грудка с крупой или рыба с овощами, нередко обнаруживаются избыточное количество рафинированного масла, сахара, консервантов и соли.

Таким образом, для успешного похудения важно не только избегать очевидных источников калорий, но и внимательно изучать состав даже тех продуктов, которые позиционируются как полезные.