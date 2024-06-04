Нутрициолог Хлопова сообщила, что питаться здоровой пищей дешевле, чем фастфудом

Здоровый рацион состоит из простых продуктов, которые можно купить в любом магазине. Нутрициолог Юлия Хлопова в беседе с изданием РИАМО сообщила, что питаться здоровыми продуктами гораздо выгоднее, чем фастфудом.

По словам специалиста, обед в ресторане быстрого питания в среднем стоит 600 рублей, а для приготовления боула из гречки, куриного филе, авокадо и кукурузы нужно будет потратить не более 1000 рублей.

Как написал RT, здоровая пища не оставляет тяжести в желудке и помогает стать более продуктивным.