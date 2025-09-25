Нутрициолог Хлопова отметила, что уникальный набор микроэлементов в рыбе делает ее незаменимым продуктом для беременных

Рыба — это натуральный источник красоты для будущих мам. Информацией о пользе рыбы для беременных поделилась нутрициолог Юлия Хлопова в интервью «Газете.Ru» .

Специалист отметила, что продукт содержит не только омега-3 и белок, но и уникальный набор микроэлементов. Например, селен участвует в производстве глутатиона — «фермента молодости», а цинк регулирует работу сальных желез, написал сайт «Известия».

Хлопова подчеркнула, что рыба полезна для волос и ногтей благодаря высокому содержанию белка. Особенно рекомендуются нежирные сорта: минтай, треска и камбала. Для лучшего эффекта нутрициолог посоветовала сочетать рыбу с источниками полезных жиров: авокадо, орехами и качественными растительными маслами.