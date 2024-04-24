Нутрициолог Хлопова: кофе с молоком лучше пить без десертов | 360°

Здоровье 24 апреля 2024, 13:12 Нутрициолог Хлопова: кофе с молоком лучше пить без десертов

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Польза кофе снижается при добавлении молока. Напиток не стоит заедать десертами и пирожными, сообщила нутрициолог Юлия Хлопова в беседе с Life.

По словам эксперта, молоко содержит лактозу — сложный полисахарид, распадающийся до простых сахаров при смешивании с кофе. Таким образом напиток сам превращается в своего рода десерт, в него не стоит дополнительно добавлять сиропы.

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Кроме того, это правило работает и с альтернативным молоком, поскольку производители добавляют в него сахар при производстве.