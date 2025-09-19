Нутрициолог Хайкина отметила, что длительное сидение негативно сказывается на здоровье

Длительное сидение негативно сказывается на здоровье человека, даже если он занимается спортом. Об этом «Газете.Ru» рассказала нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

По словам эксперта, из-за длительного сидения мышцы практически не работают. Это приводит к снижению общего расхода калорий, падению чувствительности к инсулину и накоплению лишнего, написали «Известия».

Кроме того, в сидячем положении ухудшается кровообращение и процесс доставки кислорода к тканям. Также падает активность ферментов, которые отвечают за расщепление жиров.

Для улучшения состояния здоровья нутрициолог рекомендует делать небольшую разминку каждые 30–40 минут. «Несколько наклонов, вращение плечами или стопами разгоняют кровь и помогают мышцам тратить до 20% больше энергии, чем в статике», — уточнила Хайкина. Это улучшит кровообращение, а значит, мозг будет получать больше кислорода и начнет работать быстрее.

Вечерние занятия в спортивном зале не компенсируют восемь часов нахождения в кресле. Чтобы поддерживать метаболизм в тонусе, нужно двигаться каждый час, заключила эксперт.