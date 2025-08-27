Нутрициолог Гузман рекомендовала включить в осеннее меню рыбу и зеленые овощи

Нутрициолог Екатерина Гузман посоветовала включить в рацион осенью жирную рыбу, зеленые овощи, цитрусовые и кисломолочные продукты. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Врач рекомендовала добавить в меню продукты с высоким содержанием витамина C. Отличными вариантами станут апельсины, лимоны, грейпфруты, шиповник, киви, брокколи и болгарский перец.

«Это мощный антиоксидант, укрепляющий иммунную систему и защищающий от простудных заболеваний», — пояснила медик.

По ее словам, необходимый организму витамин D содержится в жирной рыбе, яичном желтке, грибах, молоке и злаках. А витамины группы В можно получить из цельнозерновых продуктов, мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, зеленых овощей и бобовых, добавил RT.