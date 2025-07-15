Нутрициолог Гузман посоветовала людям с заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления красной смородины

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман сообщила о возможном вреде красной смородины для людей с гемофилией. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что, хотя аллергия на эту ягоду встречается редко, она все же возможна.

«Несмотря на все свои полезные свойства, красная смородина имеет и ряд противопоказаний. Высокое содержание органических кислот может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, поэтому ягоду не рекомендуется употреблять при гастрите, язве желудка и других заболеваниях ЖКТ в период обострения», — привел слова доктора сайт RT.

Гузман добавила, что красная смородина усиливает выработку желудочного сока, повышает риск кровотечений у людей с гемофилией или принимающих антикоагулянты, а содержащаяся в ней щавелевая кислота может спровоцировать образование камней в почках.

Для избежания вреда нутрициолог рекомендует употреблять не более 100–200 грамм красной смородины в день.