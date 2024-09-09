Нутрициолог Гусева рассказала, что рацион беременных должен включать яйца и овощи

Она подчеркнула, что этот продукт также содержит холин, который способствует полноценному физическому и когнитивному развитию ребенка, а также жирные кислоты омега-3, которые важны для формирования мозга и зрения. Гусева рекомендовала будущим матерям добавлять в свой рацион темную зелень и листовые овощи.



Она отметила, что шпинат, капуста, рукола, мангольд и айсберг являются хорошими источниками фолиевой кислоты и витаминов А, С и К, которые необходимы для здорового развития и вынашивания ребёнка.



Также нутрициолог посоветовала беременным не забывать о бобовых — фасоли, чечевице, бобах и нуте. Она напомнила, что они обеспечивают организм растительным белком и клетчаткой, что способствует предотвращению проблем с пищеварением. Не стоит забывать и про молочные ферментированные продукты, такие как йогурт, кефир и ряженка, так как они являются отличным источником кальция.