Нутрициолог Гусева назвала замораживание хорошим методом очистки воды

Нутрициолог Екатерина Гусева в беседе с Пятым каналом дала совет россиянам, как лучше очищать воду. По словам эксперта, в некоторых российских регионах вода настолько чистая, что ее можно пить прямо из-под крана.

В Москве, например, содержание хлора в водопроводной воде не превышает норму. Для ее лучшей очистки можно использовать специальные фильтры. Хорошим способом очистки Гусева назвала кипячение и замораживание.

Бутилированная вода, как правило, уже очищена от необходимых минералов и минерализуется за счет ресурсов организма. Ее вред заключается именно в емкости, в которой она хранится, написал сайт kp.ru.