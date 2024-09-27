Нутрициолог Гусева назвала замораживание хорошим методом очистки воды

Нутрициолог Екатерина Гусева в беседе с Пятым каналом дала совет россиянам, как лучше очищать воду. По словам эксперта, в некоторых российских регионах вода настолько чистая, что ее можно пить прямо из-под крана.
В Москве, например, содержание хлора в водопроводной воде не превышает норму. Для ее лучшей очистки можно использовать специальные фильтры. Хорошим способом очистки Гусева назвала кипячение и замораживание.
Бутилированная вода, как правило, уже очищена от необходимых минералов и минерализуется за счет ресурсов организма. Ее вред заключается именно в емкости, в которой она хранится, написал сайт kp.ru.
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