Нутрициолог Гусакова: разогревать еду в поврежденных контейнерах опасно

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала в беседе с News.ru , что поврежденные ланч-боксы могут быть опасны для здоровья.

Эксперт предупредила, что материал посуды должен выдерживать температуру до 140 градусов. Так, контейнеры от салатов, роллов, упаковки из-под готовых блюд не рассчитаны на нагрев — при температуре выше 60 градусов они выделяют токсины.

«Избегайте старых и поцарапанных контейнеров. Поврежденный пластик быстрее теряет стабильность и может выделять химикаты даже без сильного нагрева», — предупредила специалист.

Гусакова также посоветовала не использовать пластиковые крышки при высоких температурах, чтобы избежать попадания в пищу конденсата с вредными веществами.