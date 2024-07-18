Нутрициолог Гусакова рассказала, что воск на овощах и фруктах не влияет на работу кишечника

Воск, которым обрабатывают фрукты и овощи, чтобы они дольше сохраняли свежесть, безопасен для человека. Об этом Life рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

Она объяснила, что существуют различные мифы, связанные с покрытием продуктов парафином. Например, считается, что воск не переваривается и остается в кишечнике.

На самом деле этот пищевой материал проходит строгую проверку на безопасность. В составе воска присутствуют только натуральные ингредиенты, такие как пчелиный и карнаубский воск, получаемый из листьев пальмового дерева.

Эти органические компоненты не оказывают вредного воздействия на работу желудочно-кишечного тракта и не токсичны для организма. Также как и с медом в сотах, нет оснований для опасений.