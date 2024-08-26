Нутрициолог Гусакова рассказала, что картофель можно хранить в холодильнике, но на отдельной полке
Картофель можно хранить в холодильнике, либо на отдельной полке, либо вместе с корнеплодами. Об этом изданию NEWS.ru рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.
Дело в том, что картофель выделяет этилен, ускоряющий созревание лука, огурцов и помидоров. По словам эксперта, нельзя, чтобы частички почвы попадали на другие продукты.
«Почва может содержать различные микроорганизмы и паразитов, таких как сальмонелла, токсоплазма, листерии и другое», — сказала Гусакова.
Эксперт призвала время от времени проверять картофель на наличие гнилых клубней и выбрасывать поврежденные, чтобы не портились остальные.