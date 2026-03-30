Нутрициолог Гусакова призвала не употреблять грейпфрутовый сок натощак из-за высокого содержания сахаров

Нутрициолог Вероника Гусакова предупредила, что грейпфрутовый и другие кислые соки способны повредить зубную эмаль. В беседе с Lenta.ru она рекомендовала пить такие напитки исключительно во время приема пищи.

Гусакова обратила внимание на высокое содержание натуральных сахаров в грейпфрутовом соке и практически полное отсутствие в нем клетчатки. По ее словам, в одном стакане может содержаться до 20–25 граммов сахара, поэтому не стоит употреблять его натощак или заменять им воду, отметил сайт NEWS.ru.

Кроме того, нутрициолог не советует запивать лекарства грейпфрутовым соком. Она объяснила, что вещества, содержащиеся в грейпфруте, блокируют фермент CYP3A4, что может замедлить метаболизм медикаментов и усилить побочные эффекты.