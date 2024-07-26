Нутрициолог Гусакова назвала шаурму неплохим вариантом перекуса среди фастфуда

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Многие думают, что шаурма наравне с бургерами вредна для здоровья. Однако ее можно считать неплохим вариантом перекуса среди всего фастфуда, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова Пятому каналу.

По словам специалиста, в шаурме содержится достаточное количество овощей, присутствует белковый компонент и углеводы. Калорийность блюда будет еще более низкой, если попросить подать соусы отдельно, сообщил сайт aif.ru.

При выборе перекуса не стоит выбирать блюда с переработанными продуктами, например, хот-доги. В ресторанах быстрого питания лучше отдать предпочтение салатам, отметила Гусакова.

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