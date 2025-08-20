Нутрициолог Гусакова напомнила о способности витамина D поднимать настроение

Нутрициолог Вероника Гусакова сообщила News.ru , что цинк, витамин D и магний способствуют улучшению настроения.

По словам эксперта, наличие определенных веществ в организме напрямую влияет на биохимию мозга и производство ключевых нейромедиаторов, отвечающих за энергию и борьбу со стрессом.

«Одним из главных помощников в поддержании позитивного настроя является витамин D. Он напрямую участвует в выработке серотонина», — отметила специалист.

Она также отметила роль магния, который помогает нервной системе справляться со стрессом. Цинк поддерживает работу дофаминовых рецепторов и ясность мышления, а омега-3 необходим для когнитивных функций и эмоционального фона.