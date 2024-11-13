Нутрициолог Гусакова: голодные диеты и стресс могут негативно влиять на снижение веса

Порой человек не может похудеть даже при уменьшении количества потребляемых калорий и регулярных физических нагрузках. Какие факторы мешают процессу, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с « Известиями ».

К причинам эксперт отнесла голодные диеты и неправильный образ жизни. При таких условиях организм начинает экономить энергию, из-за чего снижается базовый метаболизм.

«Это означает, что организм начинает тратить меньше энергии на поддержание жизненно важных функций, таких как дыхание, кровообращение», — пояснила медик.

Она также обратила внимание на влияние стресса. Эмоциональное напряжение провоцирует повышение кортизола, а при хронически высоком уровне гормона появляется инсулинорезистентность.