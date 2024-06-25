Нутрициолог Гром посоветовала поесть в течение 30-60 минут после тренировки

После интенсивной кардиотренировки следует поесть в течение 30-60 минут. Это усилит эффект и максимизирует восстановление, рассказала нутрициолог Полина Гром в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, можно съесть творог с фруктами, куриную грудку с бурым рисом или рыбу с крупами и салатом из овощей. Свой рацион лучше продумать заранее, чтобы избежать неправильного выбора продуктов в последний момент.

В дороге перед тренировкой рекомендуется съесть банан или орехи. При этом потребности в питании могут варьироваться в зависимости от целей занятий, отметила Гром.

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