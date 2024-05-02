Нутрициолог Глинкина: косточки и кожура томатов негативно влияют на иммунную систему | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 16:07 Нутрициолог Глинкина: косточки и кожура томатов негативно влияют на иммунную систему

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Нутрициолог Ксения Глинкина (Черная) перечислила популярные овощи, которые могут представлять опасность для организма. Слова эксперта опубликовал сайт kp.ru.

Так, при употреблении кукурузы человек получает дозу канцерогенных веществ, способствующих развитию рака и проблем с кишечником. Связано это с химической обработкой плодов на стадии выращивания, пояснила врач.

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Она также посоветовала пациентам с псориазом и заболеваниями ЖКТ исключить из рациона свежие томаты, баклажаны и перец. Косточки и кожура таких овощей негативно влияют на иммунную систему.