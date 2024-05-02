Нутрициолог Глинкина: косточки и кожура томатов негативно влияют на иммунную систему | 360°

02 мая 2024, 16:07
Нутрициолог Глинкина: косточки и кожура томатов негативно влияют на иммунную систему
Нутрициолог Ксения Глинкина (Черная) перечислила популярные овощи, которые могут представлять опасность для организма. Слова эксперта опубликовал сайт kp.ru.
Так, при употреблении кукурузы человек получает дозу канцерогенных веществ, способствующих развитию рака и проблем с кишечником. Связано это с химической обработкой плодов на стадии выращивания, пояснила врач.
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Она также посоветовала пациентам с псориазом и заболеваниями ЖКТ исключить из рациона свежие томаты, баклажаны и перец. Косточки и кожура таких овощей негативно влияют на иммунную систему.
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