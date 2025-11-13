Нутрициолог Гильман рассказала о безопасной замене лактозы и глютена в рационе

Многие люди исключают из своего рациона лактозу, глютен и мясо, веря, что это положительно скажется на здоровье. Однако специалисты указывают на возможные риски таких ограничений и советуют быть осторожными. Российско-британский нутрициолог Лиза Гильман поделилась с KP.RU информацией о потенциальных опасностях исключения определенных продуктов и как их избежать.

По мнению эксперта, для людей с непереносимостью лактозы важно обеспечить достаточное потребление кальция, белка, витаминов B12 и D. Одним из доступных источников кальция являются твердые сыры: 30 граммов продукта содержат около 220 мг кальция, написал сайт aif.ru.

Гильман рекомендовала добавлять в рацион безлактозное молоко и йогурты, а также рыбу с костями и зеленые овощи — они тоже богаты кальцием. Взрослому человеку требуется не менее 700 мг кальция в сутки, а кормящим женщинам и пожилым людям — до 1200 мг.

Тем, кто не переносит глютен, нутрициолог посоветовала включить в рацион гречку, киноа, рис, амарант и овсянку. Эти продукты помогут поддерживать баланс питательных веществ без вреда для здоровья.

Важно помнить, что любые пищевые ограничения следует вводить только после консультации с врачом, подчеркнула Гильман. Самостоятельные эксперименты с рационом могут вызвать дефицит жизненно важных элементов и проблемы со здоровьем.