Нутрициолог Галкина предупредила о связи сладостей и бессонницы

Нутрициолог Алина Галкина рассказала «Газете.ru» , что употребление сладостей и острой пищи может привести к бессоннице.

По ее словам, такие продукты, как кофеин, сахар и тяжелая пища, негативно влияют на качество сна. Кофеин сохраняет свое бодрящее действие на протяжении шести-восьми часов, а сладкие продукты вызывают скачки уровня глюкозы в крови, что может стать причиной ночных пробуждений. Кроме того, острая пища способна вызвать изжогу, особенно если употреблять ее перед сном.

Чтобы улучшить качество сна, нутрициолог рекомендовала легкий ужин за два-три часа до отхода ко сну, состоящий из продуктов, которые легко перевариваются, добавил RT.