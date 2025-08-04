Нутрициолог Финь развеяла миф о способности арбуза «чистить» организм

Специалист по рациональному питанию и коррекции образа жизни Юлия Финь развеяла миф о способности арбузов и дынь «чистить» организм, сообщила « Газета.ru ».

Как пояснила нутрициолог, арбуз и дыня действительно содержат минимум калорий и много воды. Они богаты витаминами A и C, магнием, калием и антиоксидантами. Сочетание воды и калия помогает восстановить водно-солевой баланс в жару. Результатом становится выведение лишней жидкости.

«Уменьшаются отеки, появляется ощущение легкости. И хотя это не настоящая „чистка“, эффект может восприниматься именно так», — отметила эксперт.

По ее словам, пектин и клетчатка в составе плодов улучшают пищеварение. Антиоксиданты защищают клетки от окислительного стресса и замедляют процессы старения.