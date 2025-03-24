Нутрициолог Фарисеева предупредила об опасности сна с открытой форточкой

Жителям шумных районов не стоит спать с открытым окном. О том, когда открытое окно может навредить здоровью, рассказала News.ru нутрициолог Наталья Фарисеева.

По словам специалиста, если человек живет в загазованном районе, открытое окно ночью только ухудшит качество воздуха в помещении. В шумном районе сон с открытым окном также будет неполноценным: бессознательная реакция на раздражители приведет к повышению уровня кортизола, гормона стресса. Это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и артериальном давлении.

Фарисеева отметила, что открытая форточка может быть опасна и в других случаях. Весной она усилит аллергическую реакцию на пыльцу, а в прохладную и сырую погоду повысит риск простуды. Таким образом, если нет необходимости, то от привычки спать с открытым окном лучше отказаться.