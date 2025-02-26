Нутрициолог Фарисеева предупредила, что чай в пакетиках может провоцировать рост раковых клеток

Согласно ее мнению, этот напиток может содержать химические вещества, способные провоцировать рост раковых клеток и вызывать другие расстройства в организме. Такие соединения накапливаются постепенно, и их воздействие проявляется не сразу.

Фарисеева отмечает, что некоторые производители добавляют в чайные пакетики искусственно созданные ароматизаторы, а также заменяют настоящий чай чайной пылью или даже древесными опилками. Более того, чай обладает способностью аккумулировать фториды, избыток которых ведет к образованию излишков костной ткани и проблемам с опорно-двигательным аппаратом.