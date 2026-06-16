Нутрициолог Фадеева рекомендовала в летний сезон включать в рацион больше овощей, чтобы легче переносить жару

Нутрициолог Татьяна Фадеева порекомендовала в беседе с «Газетой.Ru» в летний сезон включать в рацион больше овощей, чтобы легче перенести жару. Она отметила важность продуктов, богатых водой, калием и антиоксидантами.

В интервью Фадеева подчеркнула, что в жаркое время года необходимо употреблять овощи, помогающие поддерживать водно-солевой баланс. Среди рекомендуемых продуктов — огурцы, помидоры, болгарский перец, кабачки, сельдерей и листовая зелень, написало URA.RU.

Кроме того, нутрициолог советует снизить потребление тяжелой и жирной пищи, отдавая предпочтение легким продуктам с высоким содержанием воды. Это особенно важно в жару, когда организм активно теряет жидкость через пот, что может привести к обезвоживанию.