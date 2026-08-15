Нутрициолог Дворецкая назвала пять продуктов, опасных в жару

В жаркую погоду стоит отказаться от алкоголя, соленых снеков, сладкой газировки, фастфуда и избытка кофеина, пишет Свободная пресса .

Диетолог, нутрициолог Ольга Дворецкая сообщила, что в жару важно снизить пищеварительную нагрузку и учитывать индивидуальные потребности организма.

«Алкоголь создает нагрузку на сердце, нарушает терморегуляцию и электролитный баланс», — сообщила Дворецкая.

Она также рекомендовала ограничить соленые блюда и снеки: они усиливают жажду, задерживают воду и могут вызывать отеки. Сладкие газированные напитки и соки, по ее словам, не утоляют жажду и провоцируют скачки сахара в крови.

Нутрициолог посоветовала сократить фастфуд, жареную и жирную пищу, а также кофе и энергетики. Для летнего рациона она предложила чистую воду, зелень, овощи, нежирные кисломолочные продукты, рыбу, морепродукты, птицу, кролика и цельнозерновые продукты.