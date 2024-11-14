Нутрициолог Дубравина назвала однообразный рацион одной из самых распространенных ошибок питания

Сегодня к самым частым ошибкам питания относятся злоупотребление фастфудом, недостаток воды и однообразный рацион. Эти моменты могут привести к развитию дефицитных состояний и спровоцировать такие хронические заболевания, как сахарный диабет, ожирение и даже рак, рассказала нутрициолог Екатерина Дубравина в беседе с редакцией сайта pravda-nn.ru .

Она отметила, что взрослому человеку необходимо ежедневно пить от 1,5 до 3 литров воды. В этот объем также входят чаи, морсы, жидкая пища и вода из фруктов и овощей. Скудный рацион приводит к недостатку питательных веществ, добавила Дубравина.

Важно также учитывать, что организм функционирует по определенным ритмам. Для положительного влияния на биологические и циркадные режимы необходимо есть в одно и то же время, заключила специалист.