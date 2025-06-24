Нутрициолог Дивинская связала отказ от сахара с нормализацией аппетита

Исключение сахара из рациона благотворно влияет на качество сна и укрепляет иммунную систему. Об этом рассказала нутрициолог Анна Дивинская в беседе с News.ru .

По ее словам, при отказе от сахара в организме исчезают резкие скачки уровня глюкозы и инсулина, выравнивается настроение и снижается потребность в эмоциональных перекусах. Когнитивные функции улучшаются, проходит ощущение «затуманенного мозга», повышаются внимание и концентрация.

«Нормализуется аппетит. Без сахара снижается пищевая зависимость и тяга к перееданию. Также отказ от сахара снижает вес и укрепляет иммунитет, потому что происходит снижение уровня хронического воспаления», — отметила медик.

При этом Дивинская предупредила о возможных негативных последствиях. Так, категоричные запреты могут привести к срывам, перееданию и нездоровому отношению к еде.