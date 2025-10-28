Нутрициолог Дивинская предупредила о риске набора веса из-за сахарозаменителей

Нутрициолог Анна Дивинская сообщила NEWS.ru , что продукты здорового питания, содержащие заменители сахара, способны вызывать резкие всплески уровня инсулина и приводить к увеличению массы тела.

Как пояснила специалист, основной риск таких продуктов кроется в скрытых калориях, возникающих вследствие применения искусственных подсластителей.

«На деле производители используют патоку, мальтодекстрин, изомальт или фруктозу. Все эти вещества метаболизируются через те же биохимические пути, что и обычный сахар», — предупредила эксперт.

Дивинская уточнила, что патока, представляя собой смесь глюкозы и мальтозы, обладает энергетической ценностью практически аналогичной сахару — примерно 320 килокалорий на 100 грамм продукта. Любые быстрые углеводы провоцируют нежелательные процессы в организме, вызывая резкое повышение уровня глюкозы, которое влечет за собой усиленную выработку инсулина. Этот гормон препятствует распаду жировых клеток и активизирует производство новых липидов.