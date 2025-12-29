Нутрициолог Дивинская предупредила, что при размораживании красная икра может приобрести горьковатый привкус

Нутрициолог и биохимик Анна Дивинская рассказала NEWS.ru , что при размораживании красная икра может приобрести горьковатый привкус. Она не рекомендует замораживать этот продукт в открытом виде, так как это приводит к потере его полезных свойств.

Красная икра требует особого обращения. При заморозке происходят химические процессы, которые могут повлиять на качество продукта. По словам Дивинской, контакт с воздухом запускает окислительные процессы, и при размораживании икра может обрести измененные органолептические свойства.

Замораживать икру можно, но с ограничениями. При температуре −18 градусов внутриклеточная жидкость кристаллизуется и повреждает оболочки икринок. После размораживания структура икры меняется: она становится мягче и может стать водянистой.

Если все же приходится замораживать икру, то делать это нужно правильно: использовать герметичную упаковку, замораживать небольшими порциями при максимально низкой температуре и размораживать постепенно в холодильнике. Хранить замороженную икру рекомендуется не более двух месяцев. Лучше всего хранить красную икру в холодильнике при температуре от +2 до +4 градусов и употребить в течение трех дней после вскрытия банки.