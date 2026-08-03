Нутрициолог Дивинская объяснила, что при повторном разогреве пищи белки, жиры и минералы практически не разрушаются

Биохимик и доказательный нутрициолог Анна Дивинская рассказала NEWS.ru , что повторный разогрев овощей может привести к утрате их полезных свойств. По ее словам, на сохранность витаминов влияет не способ приготовления, а температура.

Овощи, богатые витамином С, такие как брокколи, перец и зелень, лучше готовить порционно или добавлять в блюдо перед подачей на стол. Бульон, в котором готовились овощи, стоит сохранить, так как часть фолатов и калия переходит в него.

Дивинская отметила, что заморозка части порций сразу после приготовления помогает сократить количество циклов «остывание — хранение — разогрев» и общие потери витаминов. Белки, жиры и минералы при повторном нагреве практически не разрушаются.

Потери аскорбиновой кислоты, фолатов и витамина B6 превышают 10% уже после двух часов горячего хранения и могут достигать 30% после суток в холодильнике с последующим разогревом. Ретинол, тиамин, рибофлавин и ниацин более устойчивы и почти не разрушаются при хранении и повторном нагреве.

Способ разогрева — плита, духовка или микроволновка — практически не влияет на сохранность витаминов. Значение имеют время и температура, а не техника, заключила Дивинская.