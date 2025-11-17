Нутрициолог Демина предложила включить в рацион яйца и орехи для поднятия настроения
Самочувствие человека тесно взаимосвязано с выработкой организмом определенных веществ, таких как серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин. Их количество можно контролировать не только физической активностью и социальным взаимодействием, но и выбором продуктов питания. Об этом рассказала нутрициолог Анна Демина в беседе с RuNews24.ru.
Специалист перечислила продукты, содержащие триптофан — аминокислоту, которая служит основой для синтеза серотонина, известного как гормон удовольствия. Среди них — яйца, молоко, сыры, орехи и семечки.
Также эксперт посоветовала включить в рацион зерновые культуры и бобовые, так как они обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови и заряжают мозг энергией.
Дополнительно специалист выделила бананы, авокадо, ананас, темный шоколад, тофу. Такие продукты способствуют поддержанию хорошего эмоционального состояния и снижению стресса.