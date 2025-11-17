Нутрициолог Демина предложила включить в рацион яйца и орехи для поднятия настроения

Самочувствие человека тесно взаимосвязано с выработкой организмом определенных веществ, таких как серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин. Их количество можно контролировать не только физической активностью и социальным взаимодействием, но и выбором продуктов питания. Об этом рассказала нутрициолог Анна Демина в беседе с RuNews24.ru.