Нутрициолог Демина подчеркнула, что качество сна напрямую зависит от рациона питания

Нутрициолог Анна Демина в интервью ИА RuNews24.ru подчеркнула, что качество сна напрямую зависит от рациона питания и образа жизни. Она отметила, что для полноценного восстановления организма во время сна необходимо достаточное количество определенных питательных веществ, таких как аминокислота триптофан, которая является предшественником мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования.

Демина подчеркнула, что включение в рацион продуктов, богатых триптофаном, таких как тыквенные семечки, грецкие орехи, шпинат и овсяные хлопья, способствует улучшению качества сна. Она также рекомендовала употреблять фрукты, содержащие мелатонин, такие как вишня и бананы.

Дополнительно она подчеркнула важность витаминов и минералов, таких как магний, витамины группы B и витамин D, которые способствуют расслаблению и нормализации работы нервной системы. Эти вещества помогают улучшить качество сна и облегчить процесс засыпания.