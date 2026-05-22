Нутрициолог Давыдова отметила, что суточная норма потребления белка зависит от возраста человека

Белок — это макронутриент, необходимый для поддержания здоровья организма. Однако его потребление должно быть сбалансированным. Нутрициолог клиники DocDeti Елена Давыдова рассказала «Здоровью Mail» , сколько белка нужно человеку и может ли его избыток быть вреден.

Суточная норма потребления белка зависит от возраста, уровня физической активности и состояния здоровья человека. По данным Institute of Medicine (IOM) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), минимальная потребность составляет 0,8 г на один кг массы тела для взрослого человека. Для спортсменов, беременных, кормящих женщин и пожилых людей эта норма выше и может достигать 1,2–2,0 г на один кг массы тела.

Существует мнение, что высокобелковая диета вредна для почек и костей. Однако исследования не подтверждают эти опасения. У здоровых людей повышенное потребление белка не приводит к повреждению почек. При этом при наличии хронической болезни почек действительно важно ограничивать белок (National Kidney Foundation, 2020). Современные исследования показывают, что белок даже полезен для костной массы (Calvez et al., 2012, Osteoporosis International).

Вместе с тем клиника MAYO указывает, что избыточное потребление белка также может привести к повышению уровня липидов в крови и болезням сердца, поскольку многие продукты с высоким содержанием белка содержат много общего и насыщенного жира.

Хотя белок важен, его избыток не принесет дополнительной пользы. Избыточное потребление (более 2,5–3,0 г на один кг массы тела) не улучшает спортивные результаты и может повышать риск различных заболеваний. Поэтому важно помнить о сбалансированности рациона и не стремиться к максимальному количеству белка в питании.